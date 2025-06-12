أخبار التكنولوجيا|ميتا وتيك توك تطعنان في ضريبة الرقابة الأوروبية.. روسيا تطور تطبيقا بديلا لـ واتساب وتيليجرام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

جوجل تبدأ إطلاق نظام أندرويد 16 بتحسينات كبرى.. اعرف الميزات الجديدة



أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة من التحديثات البرمجية الجديدة للهواتف، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان آبل عن تحديثات أنظمة التشغيل خلال مؤتمر WWDC 2025.



بعد مايكروسوفت.. مؤتمر آبل يشهد احتجاجا خلال الكلمة الافتتاحية



شهد مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2025، حادثة لافتة، حيث صعد أحد المتظاهرين إلى المسرح خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كريج فيديريجي، رئيس قسم البرمجيات في الشركة، زاعما أنه موظف في آبل.





قائمة الأجهزة المدعومة بنظامي آبل iOS 26 وiPadOS 26.. و3 موديلات خارج التحديث



عقدت شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 يوم الاثنين الماضي، حيث كشفت عن تحديثات رئيسية لنظامي iPadOS 26 وiOS 26، إلى جانب مجموعة من التحسينات البرمجية الأخرى.



أمام ثاني أعلى محكمة أوروبية.. ميتا وتيك توك تطعنان في ضريبة الرقابة



رفعت شركتا "ميتا" و"تيك توك" دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اعتراضا على الرسوم الإشرافية المفروضة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، معتبرتين أن الرسوم غير متناسبة وتعتمد على منهجية معيبة.



ميزة أفاتار جديدة قادمة من واتساب لمستخدمي أندرويد



أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب إضافة الصور الرمزية أفاتار Avatars، إلى ملفاتهم الشخصية، وهي ميزة كانت متوفرة في السابق على إنستجرام.





أندرويد 16.. كل ما تحتاج معرفته عن التحديث الجديد من جوجل



في اليوم التالي لإعلان آبل عن تحديث iOS 26، أصدرت جوجل نظام التشغيل الجديد الخاص بها أندرويد 16، ومع ذلك، فإن التحديث الأولي يدعم مجموعة محدودة من الأجهزة، التي تقتصر أساسا على أجهزة بيكسل فقط.



روسيا تطور تطبيقا بديلا لـ واتساب وتيليجرام



وافقت السلطات التشريعية الروسية على مشروع قانون يمهد الطريق لإطلاق تطبيق مراسلة جديد تديره الدولة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، اللذين يهيمنان حاليا على سوق تطبيقات المراسلة الآمنة، رغم اختلافهما الكبير من حيث البنية والمصداقية الأمنية.

فيفو تطلق هاتف Vivo T4 Ultra 5G بمواصفات رائدة وسعر منافس



أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo T4 Ultra 5G، ليكون خلفا لهاتف Vivo T3 Ultra الصادر العام الماضي.





هواوي تطلق سمارت ووتش بقدرات صحية متقدمة وذكاء اصطناعي متكامل



أطلقت شركة هواوي رسميا ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch 5 في السوق الصينية، بالتزامن مع الكشف عن هواتف Pura 80 Pro وPura 80 Ultra، تأتي النسخة الصينية مع مجموعة من الميزات الصحية والذكاء الاصطناعي.