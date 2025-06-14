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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محادثاتك مع Meta AI ليست سرا.. تطبيق "ميتا" ينشر أسرار مستخدميه دون علمهم

Meta AI
Meta AI
شيماء عبد المنعم

تواجه شركة ميتا Meta الأمريكية، موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن أن المحادثات التي يجريها المستخدمون مع تطبيق Meta AI تنشر أحيانا على العلن من خلال ميزة “Discover”، دون إدراك المستخدمين لذلك. 

تتضمن هذه المحادثات في بعض الحالات تفاصيل شخصية وحساسة، مثل مشكلات قانونية، حالات صحية، أو قرارات متعلقة بالهوية الشخصية.

محادثات مستخدمي تطبيق “Meta AI” تكشف علنا دون علمهم

 

أصبح تطبيق ميتا المستقل Meta AI إلى جانب تكاملات الذكاء الاصطناعي المدمجة عبر منصاتها فيسبوك وإنستجرام وواتساب موضع تدقيق شديد بسبب ما وصفه الخبراء بأنه 'ثغرة خطيرة في الخصوصية".

ومع تزايد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العامين الماضيين، مثل ChatGPT وClaude وGemini، تدخل ميتا هذا السباق الطموح عبر منصتها التي تخدم أكثر من مليار مستخدم شهريا. 

ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، إلى تحقيق عوائد مادية من خلال تقديم توصيات مدفوعة أو خدمات باشتراك مدفوع.

ورغم أن Meta AI يتيح إمكانيات متنوعة مثل الإجابة عن الأسئلة والمساعدة في التخطيط، إلا أن بعض المستخدمين لا يدركون أن الضغط على زر “مشاركة” داخل التطبيق يؤدي إلى نشر المحادثة علنا، هذه المحادثات قد تتضمن نصوصا أو مقاطع صوتية أو صورا يتم عرضها على صفحة عامة يمكن لأي مستخدم الوصول إليها.

في أحد الأمثلة، ظهرت محادثة لمعلمة كانت تناقش قرار فصلها من العمل وتستعد للتحكيم، حيث رد عليها التطبيق بكلمات دعم وتعاطف، هذه المحادثة كانت مرئية للجميع دون الحاجة حتى لتسجيل الدخول.

أشار موقع “TechCrunch”، إلى حالات أخرى طلب فيها مستخدمون مساعدات في مسائل تتعلق بالتهرب الضريبي، أو عرضوا معلومات طبية حساسة، واصفا Meta AI بأنه “كارثة خصوصية”. 

وعلى ما يبدو أن الكثيرين لا يدركون أن استخدامهم للأداة من خلال حساباتهم الاجتماعية يربط هذه المحادثات مباشرة بملفاتهم الشخصية.

في بيان أرسلته الشركة إلى موقع “WIRED”، قال المتحدث باسم ميتا إن المحادثات خاصة بشكل افتراضي، ولا يتم نشرها إلا من خلال عملية متعددة الخطوات.

ولكن، رغم هذا التصريح، لم توفر الشركة إرشادات واضحة وسهلة الوصول داخل التطبيق أثناء عملية النشر، مما يساهم في ارتباك المستخدمين. 

وعند سؤال التطبيق عن كيفية منع نشر المحادثة، جاء الرد بأن المحادثات تستخدم لتحسين أداء النموذج، وقد تراجع من قبل الفريق المختص لضمان الجودة، مع وعود بالحفاظ على الخصوصية، دون توضيح حاسم حول استخدام البيانات في الإعلانات أو التوصيات المدفوعة.

كيف تتجنب مشاركة محادثاتك مع Meta AI؟

الطريقة الأكثر أمانا هي عدم استخدام الأداة على الإطلاق، ولكن إذا قررت استخدامها، عليك الانتباه لعدة أمور:

- تأكد من أنك غير مسجل الدخول، خاصة إذا كنت تستخدم نفس الجهاز الذي تستخدم فيه فيسبوك أو إنستجرام.

- لا تضغط على زر “مشاركة” إلا إذا كنت متأكدا من رغبتك في نشر محتواك للعامة.

إعدادات خصوصية يجب تفعيلها

- في تطبيق Meta AI: انتقل إلى إعدادات التطبيق > البيانات والخصوصية > إدارة معلوماتك> فعل خيار “اجعل كل المطالبات مرئية لك فقط”.

- تجنب استخدام زر “مشاركة” إن لم تكن تنوي النشر العام.

- على واتساب، فيسبوك، وإنستجرام:

المحادثات ليست مشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام Meta AI، وقد تستخدم في تدريب النموذج، للحد من ذلك، اذهب إلى إعدادات الخصوصية > مركز الخصوصية > الذكاء الاصطناعي في ميتا، ثم قدم اعتراضا عبر نموذج “رسائلك مع الذكاء الاصطناعي”، واختر المنصة المعنية (واتساب أو غيرها).

لحذف بيانات المحادثة مع الذكاء الاصطناعي: اكتب الأمر /reset-ai داخل أي محادثة على ماسنجر أو إنستجرام أو واتساب.

Meta AI ميتا تطبيق ميتا ثغرة خطيرة

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