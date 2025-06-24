أكثر أمانًا| فيسبوك يطلق أسلوب جديد لتسجيل الدخول.. ما هو؟ وطريقة استخدامه؟

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة مفاتيح المرور (Passkeys) لتطبيق فيسبوك على نظامي iOS وAndroid، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمان وحماية الحسابات دون الحاجة إلى كلمات مرور تقليدية، عبر الاستفادة من وسائل المصادقة البيومترية مثل بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رقم التعريف الشخصي (PIN).

توسّع الميزة بعد نجاحها على واتساب

جاء هذا الإعلان بعد أشهر من توفير ميتا لهذه التقنية على تطبيق واتساب، وهي الآن بصدد توسيع نطاقها لتشمل تطبيقات أخرى ضمن منظومة ميتا، مثل فيسبوك وماسنجر، مع وعود بميزات إضافية مستقبلية تشمل Meta Payوتأمين النسخ الاحتياطية للرسائل.

ما هي مفاتيح المرور؟ ولماذا هي أكثر أمانًا؟

تُعد مفاتيح المرور بديلًا آمنًا لكلمات المرور التقليدية، وتعتمد على وسائل المصادقة البيومترية أو رقم التعريف الشخصي المحفوظة على الجهاز، حيث تُخزّن بيانات التحقق محليًا على الهاتف، وليس على خوادم الشركة، مما يميزها بالآتي:

أكثر مقاومة لمحاولات التصيد الاحتيالي (Phishing)

غير قابلة للاختراق أو السرقة عبر الإنترنت

لا يمكن الوصول إليها حتى من قبل ميتا نفسها

فحتى إذا حاول أحد المخترقين خداعك بصفحة تسجيل دخول مزيفة، فلن يتمكن من سرقة مفتاح المرور، لأنه ببساطة لا يغادر جهازك مطلقًا.

استخدامات مفاتيح المرور في فيسبوك

إلى جانب تسجيل الدخول، ستتيح مفاتيح المرور قريبًا عددًا من الاستخدامات المفيدة، من أبرزها:

تسجيل الدخول إلى تطبيق Messenger

إكمال عمليات الدفع التلقائي باستخدام Meta Pay

تأمين النسخ الاحتياطية للمحادثات

هذه الاستخدامات تندرج ضمن خطة ميتا لجعل المصادقة أكثر سلاسة وأمانًا، وتوفير تجربة استخدام أكثر تطورًا وخصوصية.

خطوات إعداد مفتاح المرور في فيسبوك

1. افتح تطبيق فيسبوك

2. انتقل إلى "الإعدادات" ثم اختر "مركز الحسابات"

3. ابحث عن خيار "مفتاح المرور"

4. اتبع التعليمات لإعداد المفتاح باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رقم التعريف الشخصي (PIN)

هل تأخرت ميتا في اعتماد هذه التقنية؟

رغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن إطلاق مفاتيح المرور على فيسبوك يوضح تأخر ميتا مقارنة بشركات التقنية الكبرى، مثل: