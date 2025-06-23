قد تصل للوفاة.. التأثيرات الصحية للإشعاع على جسم الإنسان

يعتبر التعرض للإشعاع، خاصة بمستويات مرتفعة، من أخطر العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان، إذ يمكن أن تُسبب تلفًا مباشرًا في الخلايا والأنسجة، وقد تقود في بعض الحالات إلى أمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره في موقع العالمي (epa.gov).

طاقة الجسم وتفاعله مع الإشعاع

يمتلك الجسم البشري طاقة كافية للتأثير على ذرات الخلايا الحية، ويتمتع بقدرة مذهلة على إصلاح الخلايا التالفة، إلا أن هذا الإصلاح ليس مضمونًا دائمًا، ففي بعض الأحيان قد تفشل هذه الآليات، مما يؤدي إلى موت الخلايا أو تحوّلها إلى خلايا سرطانية، خاصة في حالات التعرض لمستويات عالية من الإشعاع مثل الانفجارات النووية.

الآثار الصحية الفورية للإشعاع

بحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، فإن التعرض لمستويات عالية جدًا من الإشعاع قد يؤدي إلى آثار صحية حادة، تشمل:

حروق جلدية بدرجات متفاوتة.

الإصابة بمتلازمة الإشعاع الحاد (مرض الإشعاع).

زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

مشاكل قلبية وأمراض في الأوعية الدموية.

التعرض اليومي للإشعاع

يُعد التعرض اليومي الطفيف للإشعاع جزءًا من البيئة الطبيعية، ولا يُسبب آثارًا صحية خطيرة في العادة، لكن مع مرور الوقت، قد يرفع من احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل طفيف، خاصةً إذا تراكمت الجرعات.

متلازمة الإشعاع الحادة

التعرض لجرعة إشعاعية مرتفعة جدًا خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى أعراض حادة، مثل:

الغثيان والقيء خلال ساعات.

احتمال الوفاة في غضون أيام أو أسابيع، وتُعرف هذه الحالة باسم متلازمة الإشعاع الحادة، وهي حالة طبية خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا.

الفئات الأكثر حساسية للإشعاع

بعض الفئات تكون أكثر تأثرًا بالإشعاع من غيرها، منها:

الأطفال.

الأجنة (خاصة في مراحل الحمل الأولى).

النساء الحوامل.

كبار السن.

المصابون بأمراض مزمنة.

التأثير على الحمض النووي والخلايا

أشار تقرير منشور على موقع "PMC" إلى أن الإشعاع يمكن أن يؤدي إلى:

تلف الحمض النووي (DNA).

موت الخلايا.

خلل جيني.

إجهاد تأكسدي حاد قد يؤدي إلى طفرات جينية خطيرة تؤثر على بنية ووظيفة الخلايا.

الجهاز التنفسي والتأثر بالإشعاع

من أبرز الأجهزة الحيوية التي تتأثر بالإشعاع هو الجهاز التنفسي، إذ يمكن أن يسبب:

التهاب الرئة الإشعاعي.

زيادة خطر سرطان الرئة.

التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي.

مضاعفات تنفسية طويلة الأمد.

أعراض إصابة الجهاز التنفسي بالإشعاع

تشمل الأعراض التنفسية الشائعة عند التعرض للإشعاع: