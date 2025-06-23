قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: قصفنا مقار قوات الباسيج وسجن إيفين والأمن الداخلي في طهران
في لفتة إنسانية| شاهد.. محافظ المنوفية وكيلاً لعروس يتيمة بشبين الكوم
التنمر والتحرش والعنف على طاولة الشيوخ.. نواب: تهديد مباشر لتماسك المجتمع واستقراره النفسي.. تغليظ العقوبات وعودة مادة الدين السبيل لمكافحتها
الدكتور مصطفى عمارة لـ"صدى البلد": القطن الملون المصري مطلوب عالميًا ويوفر 50% من المياه
بعد تسريب بيانات 16 مليار حساب .. 5 خطوات لحماية نفسك من الاختراق
ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. وتشغيل الطاقة الشمسية
أرضي وطابقان.. أمن القاهرة: لا إصابات أو وفيات في انهيار عقار شبرا
سيدة ونجلها وعروق خشبية للتنكيس.. القصة الكاملة لانهيار عقار شبرا.. صور
معتز اينو: وقعت للأهلي وأنا ألعب في الزمالك قبلها بسنة ونصف
أبو شقة: عودة مادة الدين للمدارس بنجاح ورسوب السبيل لمكافحة التنمر والتحرش
دعاء لصلاح الأبناء .. أعظم ما تدعو به لأولادك ردده في كل وقت بيقين
هل حدث تلوث إشعاعي؟ مفاجأة بشأن الضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قد تصل للوفاة.. التأثيرات الصحية للإشعاع على جسم الإنسان

قد تصل إلى الوفاة.. التأثيرات الصحية للإشعاع على جسم الإنسان
قد تصل إلى الوفاة.. التأثيرات الصحية للإشعاع على جسم الإنسان
ولاء خنيزي

يعتبر التعرض للإشعاع، خاصة بمستويات مرتفعة، من أخطر العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان، إذ يمكن أن تُسبب تلفًا مباشرًا في الخلايا والأنسجة، وقد تقود في بعض الحالات إلى أمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره في موقع العالمي (epa.gov).

طاقة الجسم وتفاعله مع الإشعاع

يمتلك الجسم البشري طاقة كافية للتأثير على ذرات الخلايا الحية، ويتمتع بقدرة مذهلة على إصلاح الخلايا التالفة، إلا أن هذا الإصلاح ليس مضمونًا دائمًا، ففي بعض الأحيان قد تفشل هذه الآليات، مما يؤدي إلى موت الخلايا أو تحوّلها إلى خلايا سرطانية، خاصة في حالات التعرض لمستويات عالية من الإشعاع مثل الانفجارات النووية.

الآثار الصحية الفورية للإشعاع

بحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، فإن التعرض لمستويات عالية جدًا من الإشعاع قد يؤدي إلى آثار صحية حادة، تشمل:

  • حروق جلدية بدرجات متفاوتة.
  • الإصابة بمتلازمة الإشعاع الحاد (مرض الإشعاع).
  • زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
  • مشاكل قلبية وأمراض في الأوعية الدموية.

التعرض اليومي للإشعاع

يُعد التعرض اليومي الطفيف للإشعاع جزءًا من البيئة الطبيعية، ولا يُسبب آثارًا صحية خطيرة في العادة، لكن مع مرور الوقت، قد يرفع من احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل طفيف، خاصةً إذا تراكمت الجرعات.

متلازمة الإشعاع الحادة

التعرض لجرعة إشعاعية مرتفعة جدًا خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى أعراض حادة، مثل:

  • الغثيان والقيء خلال ساعات.
  • احتمال الوفاة في غضون أيام أو أسابيع، وتُعرف هذه الحالة باسم متلازمة الإشعاع الحادة، وهي حالة طبية خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا.

الفئات الأكثر حساسية للإشعاع

بعض الفئات تكون أكثر تأثرًا بالإشعاع من غيرها، منها:

  • الأطفال.
  • الأجنة (خاصة في مراحل الحمل الأولى).
  • النساء الحوامل.
  • كبار السن.
  • المصابون بأمراض مزمنة.

التأثير على الحمض النووي والخلايا

أشار تقرير منشور على موقع "PMC" إلى أن الإشعاع يمكن أن يؤدي إلى:

  • تلف الحمض النووي (DNA).
  • موت الخلايا.
  • خلل جيني.
  • إجهاد تأكسدي حاد قد يؤدي إلى طفرات جينية خطيرة تؤثر على بنية ووظيفة الخلايا.

الجهاز التنفسي والتأثر بالإشعاع

من أبرز الأجهزة الحيوية التي تتأثر بالإشعاع هو الجهاز التنفسي، إذ يمكن أن يسبب:

  • التهاب الرئة الإشعاعي.
  • زيادة خطر سرطان الرئة.
  • التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي.
  • مضاعفات تنفسية طويلة الأمد.

أعراض إصابة الجهاز التنفسي بالإشعاع

تشمل الأعراض التنفسية الشائعة عند التعرض للإشعاع:

  • السعال المستمر.
  • تهيج وألم في الصدر.
  • السعال المصحوب بالبلغم.
  • ضيق وصعوبة في التنفس.
  • تلف في أنسجة الرئة.
  • صفير في التنفس.
الإشعاع جسم الإنسان تأثير الإشعاع الأثار السلبية للإشعاع أضرار الإشعاع الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

ترشيحاتنا

فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ

وكيل الشيوخ: التنمّر والعنف والتحرش ظواهر خطيرة تهدّد تماسك المجتمع وتؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية

علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

برلماني: مواجهة ظواهر التنمّر والعنف في المدارس مسؤولية مجتمعية

إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: مواجهة ظواهر التنمر ليست مسئولية التعليم وحدها

بالصور

بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها

فورد
فورد
فورد

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

فيديو

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد