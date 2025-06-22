الصحة الإيرانية: الفحوصات البيئية لم تكشف عن أي تلوث إشعاعي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوصات البيئية لم تكشف عن أي تلوث إشعاعي في المناطق المحيطة بالمنشآت النووية، في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة.

وفي المقابل، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان صدر الأحد، بأن غارات جوية أميركية ليلية تسببت في أضرار واضحة عند مداخل الأنفاق تحت الأرض داخل مجمع أصفهان النووي، الذي يُعد من أكبر المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت الوكالة: "أكدنا وجود أضرار في مداخل الأنفاق الموجودة تحت الأرض في الموقع"، دون الإشارة إلى تأثير ذلك على المواد النووية المخزنة.

يُذكر أن تقارير استخباراتية سابقة، صدرت قبيل الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، كانت قد أشارت إلى أن غالبية مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كان محفوظًا في مرافق تحت الأرض بمجمع أصفهان.