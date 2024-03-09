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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأممي في ليبيا يحث الأطراف السياسية على تشكيل حكومة موحدة

صدى البلد

حث المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باتيلي مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بـطرابلس، وفق منشور للمبعوث الأممي عبر منصة "إكس".

وقال باتيلي: "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات"

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