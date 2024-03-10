المدارس تستعد لرمضان| شاهد تعليق الزينة بالفصول وإعلان مواعيد الدراسة بالشهر الكريم

استعدت المدارس المصرية الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية لحلول شهر رمضان الكريم، حيث قام طلاب المدارس بتزيين الفصول بـ “ زينة رمضان” ، مما صنع أجواء مبهجة داخل الفصول الدراسية ابتهاجا بحلول الشهر الكريم.

كما قامت المدارس بالإعلان عن مواعيد الدراسة في رمضان عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بناء على التعليمات الصادرة من كل إدارة من الإدارات التعليمية.

وكانت قد انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لم ولن يتم رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب ، بمختلف المراحل التعليمية طوال شهر رمضان ، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس خلال شهر رمضان بدون أعذار .

كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي ، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية، واختيار أفضل المدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا بجميع المدارس ، والتى يتم فيها شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين، حيث أكد على ضرورة بث هذه الدروس فى المدارس، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان عنها في كل .مدرسة



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك لخلق جيل جديد قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة.

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان

المدارس تستعد لرمضان