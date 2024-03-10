الجديد في علاج الصرع|«طب بنين الأزهر» تنظم مؤتمرها الـ15 الدولي لجراحة المخ والأعصاب

نظّم قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة مؤتمره الدولي الخامس عشر حول (الجديد في علاج مرض الصرع) بمشاركة خبراء أجانب من الهند، وأطباء بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية؛ صرح بذلك الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب.

جاء هذا تأكيدًا على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور محمد الزيات، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، كانت وستظل منارة علمية في جميع العلوم والمعارف.

وأوضح وكيل الكلية أن المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة المخ والأعصاب بطب الازهر يتميز عن غيره من المؤتمرات بأنه نتاج تعاون علمي كبير بين أقسام ثلاثة بكلية الطب ضمت التعاون مع الدكتور أحمد السواح، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور عبده الشرقاوي، رئيس قسم التشريح وعلم الأجنة، وقسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد حسن منصور رئيس القسم رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن التعاون كان بهدف تقييم الحالات المرضية والمناظرة قبل التدخل الجراحي مع الفريق الطبي المعالج.

وأوضح الدكتور محمد حسن منصور رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب أن المؤتمر الدولي الخامس عشر للقسم يلقي الضوء على أحدث الطرق الجراحية لحالات الصرع التي لا تستجيب للعلاج الدوائي لدي الأطفال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يحتوي على أربع جلسات علمية متخصصة في علاج حالات الصرع المقاوم للعلاج الدوائي.

وأضاف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب رئيس المؤتمر أنه تم على هامش المؤتمر إجراء عمليات جراحية لعدد من الأطفال الذين يعانون من حالات نادرة لأمراض المخ والأعصاب بوجود أساتذة جراحة المخ والأعصاب بطب الأزهر، إضافة إلى وجود خبير هندي، وتم نقل هذه العمليات على الهواء من خلال شاشات عرض مباشرة لشباب الأطباء؛ بهدف التعليم الطبي المستمر.

وأشار رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب رئيس المؤتمر أنه تم عقد ورشتي عمل في قسم التشريح بكلية الطب والمركز الدولي للتشريح الميكروسكوبي تحت عنوان: (ورشة عمل تشريحية للصرع المستعصي) بحضور خبراء من الهند، وأساتذة بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، تم خلالها عرض وتناول أحدث الطرق المستخدمة في تشخيص وعلاج مرضي الصرع في وجود عديد من شباب الأطباء بهدف تعظيم الاستفادة العلمية والسعي قدمًا نحو التعليم الطبي المستمر.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات العلمية الكبيرة من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.