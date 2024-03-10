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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل عصير قمر الدين زي المحلات

عصير قمر الدين
عصير قمر الدين

قمر الدين من أشهر الحلويات الرمضانية، التي يمكن أن تقدم بأكثر من طريقة، ولها عدة وصفات شهيرة، ويبحث عنها الكثير من السيدات في أول ليالي رمضان لتقديمها للأسرة.

وفي هذا التقرير نستعرض طريقة عمل عصير قمر الدين بطريقة سهلة وغير مكلفة، وفقا لموقع food.

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مكونات عصير قمر الدين

 1 علبة (400 جرام) معجون قمر الدين

2-3 ملاعق كبيرة سكر

5 أكواب ماء مغلي

2 ملعقة كبيرة ماء زهر البرتقال (اختياري)

1 ليمونة

زبيب للتزيين

طريقة عمل عصير قمر الدين

قطعي عجينة قمر الدين إلى مربعات صغيرة. 

ضعي قمر الدين المقطع والسكر في وعاء متوسط الحجم وأضيفي حوالي 5 أكواب من الماء المغلي. 

اتركي المكونات منقوعة لمدة ساعة تقريبًا حتى يذوب معجون المشمش.  

أضف عصير الليمون وزهر البرتقال. 

باستخدام الخلاط، امزجي المكونات حتى تمتزج تمامًا ويصبح قوام العصير ناعمًا.

يُسكب المشروب في إبريق ويُبرد في الثلاجة. 

يقدم بارداً مع الزبيب.

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طريقة عمل عصير قمر الدين زي المحلات

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