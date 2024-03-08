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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة| بأسهل الخطوات

طريقة عمل الليمون
طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة

الليمون المعصفر بحبة البركة من المخللات الشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه اللذيذ مما يدفع البعض إلي شرائه من الأسواق.

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة .

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مقادير الليمون المعصفر بحبة البركة


٣ كيلو ليمون 
نص كيلو ملح
٣ ملعقة كبيرة حبة بركة 
١٢ملعقة كبيرة عصفر 
١٠ قرون شطة احمر او اخضر 


المحلول الملحى: 
ربع كيلو ملح 
٢ ونص لتر مياه 
نص كيلو ليمون معصور 


طريقة تحضير الليمون المعصفر بحبة البركة.
يخلط الملح مع العصفر وحبة البركة ويقلب جيدا.
يغسل الليمون ويشق علامة + بدون أن يفُصل .
يتبل بالخلطة ويوضع فى البرطمانات وتغلق جيدا لمدة 3 أيام.
نملأ البرطمانات بالمحلول الملحى ويترك لمدة أسبوعين.
 

 

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