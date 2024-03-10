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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير «سي آي إيه» يلتقي نظيره في الموساد دون تحديد مكان اللقاء

مدير السي آي إيه
مدير السي آي إيه

التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه وليام بيرنز، مدير الموساد ديفيد بارنيا، لمناقشة صفقة أسرى محتملة واتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، وفقا لما كشف عنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الجهود مستمرة "لتضييق الفجوات وتعزيز الاتفاق" في محادثات الأسرى، وألقى باللوم على حماس في استمرار المماطلة، قائلا إن الجماعة تحاول "إشعال المنطقة خلال شهر رمضان".

وفي حين أن مكتب رئيس الوزراء لم يحدد مكان لقاء بارنيا وبيرنز، أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن اللقاء جرى في "إحدى الدول" وليس في تل أبيب أو في واشنطن.

 

إطلاق النار المخابرات المركزية الأمريكية المخابرات المخابرات المركزية بنيامين نتنياهو

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