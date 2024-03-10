مدير «سي آي إيه» يلتقي نظيره في الموساد دون تحديد مكان اللقاء

التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه وليام بيرنز، مدير الموساد ديفيد بارنيا، لمناقشة صفقة أسرى محتملة واتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، وفقا لما كشف عنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الجهود مستمرة "لتضييق الفجوات وتعزيز الاتفاق" في محادثات الأسرى، وألقى باللوم على حماس في استمرار المماطلة، قائلا إن الجماعة تحاول "إشعال المنطقة خلال شهر رمضان".

وفي حين أن مكتب رئيس الوزراء لم يحدد مكان لقاء بارنيا وبيرنز، أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن اللقاء جرى في "إحدى الدول" وليس في تل أبيب أو في واشنطن.