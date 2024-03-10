قائمة شاملة بمسلسلات رمضان 2024 وقنوات العرض

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد التنافس بين شركات الإنتاج على تقديم أفضل المسلسلات التي تجذب المشاهدين وتحقق النجاح، ومن المتوقع أن يشهد رمضان 2024 عودة العديد من النجوم الكبار، مثل نيللي كريم، وكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى ظهور نجوم جدد.

فيما يلي خريطة شاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 مع التفاصيل وأحداث وقنوات العرض:

الحشاشين:

بطولة: كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض.

تأليف: عبدالرحيم كمال، إخراج: بيتر ميمي

الأحداث: تدور في القرن الـ11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتشهد أحداثًا تشويقية من العصور الزمنية.

قنوات العرض: cbc، dmc، «watch it».

الكبير أوي 8:

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

تأليف: مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندى.

الأحداث: يشهد الجزء الثامن من العمل أحداثًا عديدة وتشويقية، وظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل.

قنوات العرض: ON، cbc، dmc، «watch it».

عتبات البهجة

بطولة:يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، سما ابراهيم، صفاء الطوخي.

تأليف: مدحت العدل، اخراج: مجدي ابو عميرة.

الأحداث: يجسد يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح «إنفلونسر» شهيرًا.

قنوات العرض: «dmc، watch it».

«كامل العدد 2»

بطولة:دينا الشربيني شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بدرة.

تأليف: رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج: خالد الحلفاوي.

الأحداث في إطار كوميدي، حول أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، ويقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي تلك الظروف، وسيشهد الجزء الثاني احداث تشويقية.

قنوات العرض:ON، cbc، Shahid».



العتاولة»

بطولة :أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي.

تأليف: هشام هلال، إخراج: أحمد خالد موسى.

الاحداث تدور في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي حيث تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا، بينما زينة ستكون حبيبته.

قنوات العرض: «mbc مصر، Shahid».

