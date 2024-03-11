عش رحلتك داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بـ صحبة صدى البلد.. فيديو

رحلة بين العصور بحثا بين دروب درة تاج السياحة الثقافية رحلتنا في شموخ القلاع المصرية ، أبراج وحصون ومساجد وصفت بأنها أيقونة شاهدة على حكايات صمود مصر، نتحدث في تقريرنا عن زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي ، لنعيش أوقات بين جدران الزمن والتاريخ ونتنقل بين مزاراتها الرائعة.



قلعة صلاح الدين الأيوبي، ذلك الصرح الحربي العملاق المطلع على شارع صلاح سالم، لتكون الإطلالة الأروع في القاهرة، أنشئ لحماية مصر حال عودة أو تقهقر أمام الحملات الصليبية من بلاد الشام إلى مصر، ليرسخ العسكرية المصرية العظيمة.



سعر تذكرة قلعة صلاح الدين الأيوبي



عليك أن تعلم أن بداية زيارات لـ قلعة صلاح الدين الأيوبي تبدأ من بوابة يكن، وهي البوابة الرئيسية لدخول القلعة، والتي يقع أمامها شباك التذاكر، والذي حرصت إدارة القلعة أن تكون في متناول الجميع، حيث حددت سعر دخول قلعة صلاح الدين بـ 60 جنيها للمصري والطالب 30 جنيها، والأجنبي 400 جنيه و الطالب الأجنبي 200 جنيه.



مواعيد عمل قلعة صلاح الدين الأيوبي



تعمل قلعة صلاح الدين الأيوبي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، لتعاود فتح أبوابها مرة أخرى فترة مسائية تبدأ من الساعة 5 مساء للفعاليات خارج المنطقة الأثرية.



عش تجربتك السياحية



عقب عبورك بوابة يكن الرئيسية، يمكنك التريض على قدميك أو ركوب "سيارات غولف"، للوصول إلى أولى محطات الزيارة، ولكن بمجرد مرورك ستشاهد ذلك البزار "سوق هدايا" تذكارية لتصل بعدها إلى وجهتك الأولى وهي جامع محمد على .



جامع محمد على



تلك التحفة المعمارية ذات الشموخ رمزا للتاريخ المصري، ذائعة الصيت في ربوع العالم والذى كلف بإنشائه محمد علي عام 1265هـ / 1848 ميلاديا، والذى بمجرد دخولك سترى الساحة بجمالها، لتدلك على المسجد لتجد ذلك الضريح على يدك اليمني لمحمد على، لتجده في رونقة الرائع.



ولتستعيد وتطلق نظرك تجاه قبة المسجد العلوية وتتأمل في ذلك الفن والأوان وتصميم المسجد الذى بنى على الطراز التركى، لتعيش حالة من الحلم الذى يأخذك بين دروبه لتعيش تلك الحقبة التاريخية، وعليك التقاط الصور التذكارية في ذلك الموقع فريد التجربة.



بانوراما



وعليك بعد ذلك الخروج من المسجد و التوجه للساحة الكبيرة و اطلالتها البانورامية ، لمشاهد القاهرة التاريخية من فوق سفح تلك البانوراما في مشهد يعود للعصر العثماني والمملوكي ، والتقاط الصور التذكارية ومشاهدة مدفع رمضان الشهير .



مسجد الناصر محمد بن قلاوون



عقب انتهائك من زيارة مسجد محمد على والبانوراما عليك التوجه لزيارة مسجد الناصر محمد بن قلاوون والذى أمر ببنائه السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عام 718هـ/ 1318م، ثم أعاد بناءه في عام 735هـ/ 1335م. كان هذا الجامع يحظى بعناية سلاطين المماليك اللاحقين، وكان يستخدمه قاطني القلعة من المماليك .



يتكون مسجد الناصر محمد بن قلاوون ،من صحن أوسط مكشوف وأربعة أروقة. وللجامع مئذنتين، وقد كسيت قمتي المئذنتين والقبة من الخارج ببلاطات خزفية (قاشاني) خضراء متخذةً طابع المشرق الإسلامي.



ويزين القبة من الداخل كتابات تحمل آيات قرآنية واسم وألقاب الناصر محمد وتاريخ تجديد المسجد ، ويمتاز المسجد بالأسقف المزخرفة بالأشكال الهندسية الجميلة، والمنبر الخشبي المطعم بالعاج والصدف الذي يحمل اسم الملك فاروق.



جامع سليمان باشا الخادم "سارية الجبل"



ومن الزيارات الممتعة دخول الي مسجد سليمان باشا الخادم المعروف بـ سارية الجيل، والذى تم بناء الجامع على أنقاض مسجد يعود للعصر الفاطمي بالقلعة عام 935هـ/ 1528م.



يعد جامع سارية الجبل أول نموذج مبني على الطراز العثماني، حيث يحيط به سور ويصعد إليه عن طريق سلم من ناحيتين وتنتهي مئذنته بقمة مخروطية مدببة على هيئة القلم الرصاص، ويؤدي المدخل إلى صحن أوسط مكشوف يتقدمه بيت للصلاة.



ويتكون بيت الصلاة من مساحة مربعة مغطاة بقبة مركزية، يحيط بها ثلاثة إيوانات مغطاة بأنصاف قباب حجرية يتميز منبر الجامع الرخامي بزخارف نباتية وهندسية رائعة، ودكة مبلغ أما الحرم بالجهة الشمالية الغربية لبيت الصلاة، يتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربع ظلات غطيت بقباب ضحلة، وبالحرم مزولة ساعة شمسية.



يوجد بالرواق الشمالي الغربي قبة ضريحية دُفن بها "أبي منصور قسطة" مؤسس المسجد الفاطمي القديم، بالإضافة إلى عدة تراكيب رخامية وشواهد قبور لشخصيات بارزة من العصر العثماني.



متحف الشرطة والسجن



كما يمكنك زيارة متحف الشرطة والسجن والتعرف على تلك الحقبة التاريخية والتي تجسد الأسلحة والزى الشرطي، ويمكنك البقاء على السجن من وراء زجاج يجسد مشاهد تمثيلية.



المتحف الحربي



عقب انتهاء جولتك في متحف الشرطة عليك التوجه للمتحف الحربي و الذى يأخذك في جولة تاريخية وسط الطائرات و الدبابات والمدافع الحربية القديمة لعرض تاريخ مصر الحربي .

برجا الرملة و الحداد

ولا تنسي زيارة برجي الرملة و الحداد والذي تم افتتاحهما مؤخرا بطول 20 متر ، لترى بانوراما رائعة وإطلالة على مسجد سارية الجبل و مسجد محمد على .



وبذلك تكون انتهت جولتنا في قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتي أعددناها من أجل قراء صدى البلد للاستفادة من تاريخ مصر العظيم.