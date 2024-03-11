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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تعلن تقديم مساعدات لغزة عبر الممر البحري الإنساني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.


وأوضحت جولي -في بيان- أن "كندا ستنضم إلى التحالف الدولي الذي يعمل معًا لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر ممر بحري إنساني ينطلق من قبرص".


ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع أجرته جولي مع نظيرها الإماراتي.


وقالت جولي -في بيان نُشر على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا)- إنهما ناقشا الحاجة إلى زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة بكل الوسائل الممكنة.


وأعلنت الإمارات، يوم الجمعة الماضي، إلى جانب المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عزمها فتح ممر بحري.


ويعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين من نفص حاد في المواد الغذائية، كما توفي المئات جوعا، بعد خمسة أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث يتم ارتكاب العديد من جرائم الحرب.


وتأتي هذه الدفعة من أجل المساعدات مع حلول شهر رمضان المبارك، وفقًا للبيان.

 

كندا غزة الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مساعدات إنسانية

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