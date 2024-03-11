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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة عدد 44 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وأسيوط والقوصية خلال الحملات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.

 

ولفت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.


وأوضح اللواء عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعدي على بمراكز البداري وأسيوط والقوصية منهم 8 حالات تعدي على أملاك دولة بمساحة 2320 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض زراعية بمساحة 175 متر مربع بمركز البداري فضلا عن إزالة 27 حالة تعدي على أراضي ألامك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 2 فدان و13 قيراط و6 سهم بمركز القوصية بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي على أملاك دولة بإجمالي 1620 متر مربع.

 

وأشا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.


وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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