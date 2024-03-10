عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع حلول شهر رمضان.. محافظ أسيوط يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحة رمضان المبارك 2024 لعدد 4780 عاملاً من العمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة، وذلك بداية من اليوم الأحد 10 مارس ولمدة شهر بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة.

أسيوط: تركيب الانترلوك لـ 15 منطقة بديروط ضمن خطة التطوير

محافظ أسيوط يبحث تنمية المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين


وأوضح علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، إنه سيتم صرف المنحة المقررة بمناسبة شهر رمضان المبارك لـ 4780 مستفيدًا من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بمبلغ 500 جنيه لكل عامل وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى تعليمات حسن شحاتة وزير العمل بضرورة الاهتمام بالعمال بإعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة الغير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة الغير منتظمة حيث أن هذه المنحة من المنح المستحدثة بقرار الوزير بالإضافة إلى منحة عيد الميلاد المجيد.

أسيوط أخبار أسيوط منحة رمضان العمالة الغير منتظمة صرف منحة رمضان مديرية العمل بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة "حياة كريمة" .. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتجميل ودهان للأعمدة والأسوار بمنطقة المنفذ بحي غرب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد النُزل البيئي الجديد ومركز الزوار الجديد بسانت كاترين

مفيش رقص وخمور.. كباريهات وبارات الجيزة تغلق أبوابها لمدة 30 يوما

وزير المالية لصدي البلد : لن يتضرر المواطن من سنة التصحيح الاقتصادي

تنتهي مع أذان المغرب.. عبادة يغفل عنها في آخر يوم من شعبان

أحرق بخارى ..ذكرى احتلال جنكيز خان للمدينة الشهيرة

قيادي بحماس: لا جديد بشأن المفاوضات مع إسرائيل ونتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

سعره صادم.. فستان هيفاء وهبي القصير في باريس يشعل السوشيال ميديا|شاهد

الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

فيديو

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ