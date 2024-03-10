أسيوط: إزالة 30 تعديا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بصدفا والفتح ومنفلوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 30 حالة إزالة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.



وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لـ 30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط، منها 8 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بإجمالي 160 مترا مربعا، و5 حالات تعدٍ على خط التنظيم بإجمالي 300 متر مربع بمركز صدفا، فضلا عن إزالة حالتي تعدٍ بالمباني على أملاك دولة بمساحة 700 متر مربع، و4 حالات تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 595 مترا مربعا بمركز الفتح، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 1610 أمتار مربعة بمركز منفلوط.

وأضاف أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلى أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.



وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وذكر أن هناك تنسيقا مستمرا مع جميع الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22، والتي بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير وانتهت في 16 فبراير، والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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