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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. تشغيل محطة العبور للقطار الكهربائي الخفيف بالعنصر النسائي

صدى البلد

شارك المجلس القومى للمرأة ، فى احتفال  شركة " أر.أي. تي. بي ديف" للنقل كايرو الشبكة المسئولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT قطار العاصمة "، باليوم العالمى للمرأة، حيث تم إدارة محطة العبور بالقطار الكهربائي الخفيف بشكل كامل من خلال العنصر النسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وأشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما قامت به الشبكة بتوظيف السيدات لأول مرة في مصر بمناصب جديدة وهى ناظرة محطة، مديرة منطقة قائدة قطار موظفات خدمة عملاء، صرفات تذاكر، وموظفات جهاز الأكس راي)، وعاملات النظافة.

يذكر أن ذلك جاء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، وبمشاركة المهندس وديع بو شيحة المدير العام لشركة " أر.أي. تي. بي ديف"  للنقل كايرو والعضو المنتدب.

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