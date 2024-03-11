مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن عبدالله السعيد

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور بشأن اللاعب عبدالله السعيد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني "ما تقييمك لأداء عبد الله السعيد مع الزمالك حتى الآن".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للموسم الحالي 2023-2024.

من المقرر أن تُجرى مراسم قرعة "الكونفدرالية" يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما ستنطلق مراسم قرعةدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

سيتم بث القرعة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بتحديد على "بي إنسبورتس الإخبارية".

وقد تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الفرق التالية:

الأهلي (مصر)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)

بترو أتلتيكو (أنجولا)

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

سيمبا (تنزانيا)

الترجي الرياضي التونسي (تونس)

يانج أفريكانز (تنزانيا)

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، فهي كالتالي: