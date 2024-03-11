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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل رفع علم السويد بمقر حلف الناتو.. فيديو

علم السويد
علم السويد

أكد عمرو المنيري مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أنّ العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت مراسم رفع العلم السويدي بالمقر العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ليسجل التاريخ صفحة جديدة بانضمام السويد التي كانت محايدة لأكثر من 200 سنة، منوها بأن هذا الإجراء يمثل بادرة جديدة للحلف، ويعني أن الغرب ينوي أن يكون قوة عسكرية أكبر من ذي قبل.

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وأضاف "المنيري"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن، انضمت السويد إلى هذا الحلف الكبير، وهو ما يعني أن هناك ضغطا كبيرا وجديدا على روسيا والدول المختلفة التي تعارض هذا الحلف".

وتابعت: "انضمام السويد إلى هذا الحلف يعني أن هناك سياسات مختلفة وجديدة ستُتبع، وخاصة أن السويد انضمت إلى الناتو بعد ولادة متعثرة في ظل اعتراض المجر وتركيا، والآن شاركت السويد في المناورات العسكرية الكبرى التي بدأت في النرويج، وهذه المناورات الضخمة هي الأكبر في تاريخ ناتو".
 

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