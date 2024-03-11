رسميًا.. المملكة المتحدة ثاني أكثر دول العالم بؤسًا

كشف تقرير "الحالة العقلية للعالم" عن تراجع في الصحة العقلية منذ عام 2020 وذلك بناءً على استطلاعات رأي أجريت على أكثر من 400 ألف شخص في 71 دولة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ايكونوميك تايمز الهندية.

وذكرت الصحيفة أنه توجد فوارق في درجات حاصل الصحة العقلية (MHQ) بين البلدان، حيث تحتل جمهورية الدومينيكان وسريلانكا وتنزانيا أعلى المستويات.

وتستخدم الدراسة حاصل الصحة العقلية (MHQ) لتقييم الجوانب المختلفة للصحة العقلية.

يتم تصنيف المشاركين بناءً على درجاتهم، بدءًا من "المزدهر" إلى "المتعثر".

وفي التصنيف العالمي لعام 2023، تصدرت جمهورية الدومينيكان القائمة بأعلى متوسط ​​للقيادة الصحية (91)، تليها سريلانكا (89) وتنزانيا (88).

وعلى العكس من ذلك، كان لدى أوزبكستان أدنى متوسط ب (48) درجة، تليها المملكة المتحدة مباشرة ب 49.