داخل الملعب.. تريزيجيه ينشر صوراً جديدة عبر إنستجرام

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، نجم فريق طرابزون سبور عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجه في الصور داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

نجح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، في قيادة فريقه طرابزون سبور، لفوز عريض على حساب فاتح قرا جمرك، بنتيجة 5-1 مساء اليوم السبت بالجولة 29 للدوري التركي.

سجل تريزيجيه هدفا في الدقيقة 70 كما صنع هدفين لصالح زميليه نيكولاس بيبي وأوموت بوزوك في الدقيقتين 76 و90.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 7 أهداف بالدوري التركي هذا الموسم، كما أنه أحرز هدفه التاسع في مختلف البطولات.

وخاض الجزائري سفيان فيجولي المباراة أساسيا في صفوف قرار جمرك وتم تبديله في الدقيقة 59.