كأس تركيا.. تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون في مواجهة بشاك شهير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وجود محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الاساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون الذي يخوض مواجهة أمام فريق باشاك شهير.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام بشاك شهير في كأس تركيا ".

وقاد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور فريقه لتحقيق الانتصار على أضنة ديمرسبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

تريزيجيه يسجل هدف التقدم لصالح طرابزون

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لصالح طرابزون في الدقيقة 21، ، وأحرز طرابزون الهدف الثاني لكن تم إلغائه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وشارك محمود تريزيجيه حتى الدقيقة 84 من عمر اللقاء قبل أن يقرر المدرب استبداله.

بتلك النتيجة رفع طرابزون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي بينما يحتل أضنة المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.