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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتراق فرش بضائع و3 سيارات وواجهة عقار في حريق بحدائق حلوان |صور

اثار الحريق علي واجهة
اثار الحريق علي واجهة العقار

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق التهم فرش بضائع و٣ سيارات وواجهة عقار سكني بحدائق حلوان .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق فى فرش بضائع امام اسواق العثيم بدائرة حدائق حلوان ، مما ادى الى اشتعال النيران في ٣ سيارات كانوا متوقفين بجوار الحريق .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم محاصرة النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح .

‏وتبين من الفحص احتراق الفرش وثلاث سيارات ملاكي ، وواجهة العقار اعلي البلاغ ، وتم اخماد الحريق قبل امتداده للشقق ، بدون إصابات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .

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السيطرة على حريق حدائق حلوان نشوب حريق الحماية المدنية اطفاء القاهرة اشتعال النيران

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