عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد بمركزي ساحل سليم والغنايم

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 18 حالة تعد بمساحة 1145 متر مربع مباني و2 فدان زراعة بمركزي ساحل سليم والغنايم حيث تم إزالة 11 حالة تعد على أملاك دولة تابعة للري بمركز ساحل سليم وحالتي تعد على أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع وحالة تعدي على أملاك دولة زراعة بمساحة 2 فدان و4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 435 متر مربع بمركز الغنايم.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.

واشار إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

محافظ أسيوط يؤكد تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بخدمة المواطنين

محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22


كان محافظ أسيوط أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي أملاك دولة إزالة تعديات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: فتح 85 معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة حتى الآن

أوقاف أسيوط تعلن خطة الأنشطة الدعوية خلال رمضان

ترشيحاتنا

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

ترامب: سأتخذ هذين الإجراءين فورا حال فوزي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

جريمة جديدة.. شهداء ومصابين في استهداف الاحتلال الباحثين عن المساعدات بدوار الكويت

على خطى بايدن.. أستراليا تهدد إسرائيل وتطالب نتنياهو بتغيير نهجه

هل التفكير في أمور مخلة أو جنسية يفسد الصوم.. الموقف الشرعي

محمد النني يفتتح غرفة للصلاة في ملعب نادي أرسنال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| آخر صور جمعت تامر حسنى وبسمة بوسيل.. هل عاد الثنائي؟

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ