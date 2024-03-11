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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بخدمة المواطنين

صدى البلد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.


وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم /الاثنين/ - أنه جرى رفع 360 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمركزي ديروط والبداري ، مشيراً إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين ، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للامكانات المتاحة.


وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدات المحلية بمركزي ديروط والبداري قد شنت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات ، فضلاً عن عدد من شوارع وميادين مدينة أبوتيج وقرى النخيلة وباقور والزرابي وأمام أماكن المصالح الحكومية والمدارس وغيرها ، مما أسفر عن رفع 360 طن قمامة ومخلفات .


ونوه إلى مواصلة حملات النظافة بالقرى والمراكز والأحياء بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقاً للامكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.
 

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