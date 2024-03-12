كولر يطير إلى سويسرا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء إجازته

كشف اللاعب أحمد حسن عن المكان الذي يقضي فيه كولر أجازته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"كولر يطير إلي سويسرا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء أجازته".

تُوّج النادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه، ليحقق الثلاثية مع المدرب السويسري مارسيل كولر في موسم 2022-2023.

تقديرًا لإنجاز كولر، قررت إدارة النادي منحه مكافأة ضخمة تعادل راتب شهر كامل بما يقدر بحوالي 180 ألفا، أي ما يقارب 9 ملايين جنيه مصري، حسبما أشارت تقارير صحفية.

لم تقتصر المكافآت على كولر فقط، بل صرفت إدارة النادي مكافآت فورية للاعبين والجهاز المعاون والإداري والطبي بعد العودة من السعودية.

يُعدّ كولر ثالث مدرب في تاريخ النادي الأهلي يحقق الثلاثية، بعد البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

يُعدّ إنجاز كولر استثنائيًا، حيث حقق الثلاثية في أول موسم له مع النادي، مما يدل على كفاءته العالية وخبرته الواسعة في مجال التدريب.