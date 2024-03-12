عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" يرفع حد الاستخدام لبطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر

مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.
يأتي ذلك تزامنا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

البنك المركزي: استمرار استثناء استيراد الفول والأرز من حدود الائتمان البنكي لمدة عام

البنك المركزي: ودائع الحكومة تسجل 2.161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023

وفي وقت سابق كشف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، عن سوء استخدام عدد من العملاء البطاقات الائتمانية من الخارج مؤكدا أنه تم وضع حدود لعمليات السحب من الخارج بعد أن وصلت المعاملات الخارجية أكثر من 750 مليون دولار تم سحبها يطرق غير مشروعة .

أضاف في تصريحات له ، أن البنك المركزي أصبح لديه أولويات في تدبير العملة لصالح الأدوية و تغطية طلبات التعليم، مؤكدا أنه سيتم ابتكار نظام جديد للخروج من تلك الأزمة .

البنك المركزي حدود استخدام البطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي بطاقات المشتريات اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

اليويفا يستعد لإجراء تعديلات شاملة على قرعة دوري الأبطال

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي

الفترة القادمة أفضل.. وزير المالية يكشف مفاجأة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان.. مسموح لهؤلاء بالعمل 24 ساعة

جاب من الآخر.. صلح بين مي عمر ونجلاء بدر برعاية رامز جلال

كلوب: ليفربول لم يستغل محمد صلاح بشكل صحيح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ