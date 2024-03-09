عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ودائع الحكومة تسجل 2.161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

سجلت ودائع الحكومة بنهاية أكتوبر 2023 ما قيمته 2.161 تريليون جنيه، مقابل 2.165 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.85 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.87 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.88 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام

متحدث الحكومة: متفائلون بإجراءات البنك المركزي .. فيديو

محافظ البنك المركزي: مرونة سعر الصرف ركيزة أساسية لاستهداف التضخم

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 302.322 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 299.24 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 299.44 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وصل حجم الودائع لنحو 9.9 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام مقابل 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.71 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

ووصل حجم الودائع غير الحكومية لنحو 7.72 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 7.62 تريليون جنيه سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 7.35 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

تضمنت تلك الودائع الخاصة بقطاع الاعمال العام نحو 155.98 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 153.05 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 150.1 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 1.134 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.05 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت ودائع القطاع العائلي نحو 4.8 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 4.74 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

البنك المركزي مال وعمال ودائع الحكومة ودائع القطاع العام اخبار مصر الجهاز المصرفي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

كاتب صحفي: قرارات البنك المركزي شهادة وفاة لـ السوق الموازية

ترشيحاتنا

مقلب مثير| كهربا مع رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

سرق السولار .. إحالة مسئول كبير بمركز البحوث الزراعية للجنايات |تفاصيل

مكتب نتنياهو: الاتصالات مستمرة مع الوسطاء من أجل التوصل لصفقة تحرير الرهائن

مصر تدخل عصر النقل السريع.. DESIRO قطار بطابقين يسافر بسرعة 160 كم/ساعة

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم الكبير

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ