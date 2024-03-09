البنك المركزي: ودائع الحكومة تسجل 2.161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023

سجلت ودائع الحكومة بنهاية أكتوبر 2023 ما قيمته 2.161 تريليون جنيه، مقابل 2.165 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.85 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.87 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.88 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 302.322 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 299.24 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 299.44 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وصل حجم الودائع لنحو 9.9 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام مقابل 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.71 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

ووصل حجم الودائع غير الحكومية لنحو 7.72 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 7.62 تريليون جنيه سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 7.35 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

تضمنت تلك الودائع الخاصة بقطاع الاعمال العام نحو 155.98 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 153.05 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 150.1 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 1.134 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.05 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت ودائع القطاع العائلي نحو 4.8 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 4.74 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.