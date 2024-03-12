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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نتنياهو: تدمير كتائب حماس في رفح مهما كانت الضغوط

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر إيباك (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية) إن إسرائيل ستدمر كتائب حركة حماس في رفح مهما كانت الضغوط.

وأضاف نتنياهو: إنني أقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من الرئيس بايدن والإدارة وآمل أن يستمر، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا: إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب مهما حدث، ولكي ننتصر في هذه الحرب علينا أن ندمر ما تبقى من كتائب حماس في رفح، وإلا فإن حماس ستنظم وتسلح وتستعيد غزة، وعندها سنعود إلى المربع الأول، وهذا تهديد لا يطاق ولا يمكننا أن نتحمله".

وأردف نتنياهو: سوف ندمر حماس، ونحرر رهائننا، ونضمن أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".

وتابع: “سوف ننهي المهمة في رفح، وفي الوقت نفسه سنسمح للسكان المدنيين بمغادرة منطقة الخطر.. لقد اتخذنا إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى، وهو ما لم يتخذه أي جيش آخر عبر التاريخ”. 

بنيامين نتنياهو مؤتمر إيباك كتائب حركة حماس في رفح إسرائيل الحرب على قطاع غزة

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