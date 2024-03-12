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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرض نادر.. لغز العثور على جثة شاب في الوراق

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل العثور على جثمان شاب في الوراق.

تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب يعاني من مرض نادر ولقى مصرعه جراء ذلك.

كما شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشاب من ذوي الهمم وترك منزل أسرته ومتغيب وتم العثور على جثمانه في الوراق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان شاب في الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لمسرح البلاغ.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل جثمان الشاب إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة النيابة العامة المباحث الجنائية غرفة عمليات النجدة مديرية امن الجيزة الوراق

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