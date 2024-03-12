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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

الصداع
الصداع

يعد الصداع من أكثر المشكلات شيوعا بين جميع الأعمار ويختلف العلاج حسب الحالة والأسباب والنوع حيث توجد أنواع عديدة من الصداع أبرزها النصفى والتوتري والعنقودي.

ووفقا لما جاء فى موقع “stanfordhealthcare” نعرض طرق علاج الصداع بمختلف أنواعه .
 

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علاج الصداع النصفي


يمكن أن يكون الألم الناتج عن الصداع النصفي ألمًا شديدًا وخفقانًا يمكن أن يستمر لعدة أيام وعدد كبير ممن  يعانون من الصداع النصفي لديهم تاريخ عائلي من الصداع النصفي.

يشمل العلاج الفعال للصداع النصفي ما يلي:

الراحة في غرفة هادئة ومظلمة
الكمادات الساخنة أو الباردة
تدليك أو مساج 
مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات 
التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو علاج يستخدم التيارات الكهربائية لتحفيز الخلايا العصبية في الدماغ.


علاج الصداع التوتري


يعرف صداع التوتر باسم صداع "عصابة القبعة" وذلك لأن الألم الناتج عن هذا الصداع يقع حول الجزء الخلفي من الرأس والصدغين والجبهة ويمكن أن يستمر من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

 تتضمن بعض خيارات العلاج الفعالة للتخلص من صداع التوتر ما يلي:

علاج بدني
مرخيات العضلات
مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (الأسبرين والإيبوبروفين)

صداع التوتر
صداع التوتر


علاج الصداع العنقودي


الصداع العنقودي هو نوع من الصداع قصير الأمد نسبيًا، ويدوم عادة ما بين 20 دقيقة وساعتين و تشمل الأعراض انسداد الأنف والتمزق. 

تشمل خيارات العلاج الفعالة للصداع العنقودي ما يلي:

الأدوية القابلة للحقن
بخاخات الأنف الموصوفة طبيًا
العلاج بالأكسجين (استنشاق الأكسجين النقي عبر القناع)
الأدوية الوقائية
 

علاج الصداع الناتج عن النوم


يؤثر الصداع الناتج عن النوم في الغالب على النساء بعد انقطاع الطمث ويحدث أثناء النوم ليلاً وتشمل خيارات العلاج الفعالة للصداع النومي جرعات قبل النوم من:

حاصرات قنوات الكالسيوم (زيادة إمدادات الدم والأكسجين إلى القلب)
مادة الكافيين
الليثيوم

الصداع الصداع التوتري الصداع العنقودي الصداع النصفي الصداع المزمن

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