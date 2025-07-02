تعرض لحادث.. محافظ المنوفية: فرش محل عامل محارة بالبضاعة وتقديم الدعم اللازم

في لفتة إنسانية طيبة ، وبعد ٤٨ ساعة من لقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال لقائه بالمواطنين يوم الإثنين الماضى ، تم اليوم فرش محل تجاري خاص بالبضاعة لعامل محارة من ناحية الرمالي بقويسنا يعول أسرة، كان قد تعرض لحادث أليم أثناء تأدية عمله أسفر عن بتر ذراعه كمصدر دخل ثابت له وأسرته وذلك من خلال المشاركة المجتمعية والتنسيق مع أحد رجال الأعمال لتزويده بالبضاعة بشكل دائم حتي يتمكن من تلبية مطالب أسرته.

يأتي هذا في إطار التواصل الدائم والفعال مع مواطني المحافظة خاصة ذوي الهمم وأصحاب الظروف المعيشية الصعبة.

كان محافظ المنوفية التقى بمكتبه بالديوان العام يوم الإثنين الماضي ، عددا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .



وخلال لقائه وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة وإستمع لشكوى مواطن من ناحية الرمالي بقويسنا "عامل محارة " يعول أسرة تعرض لحادث أليم أثناء تأدية عمله ، وعلي الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع أحد رجال الأعمال بضرورة توفير كميات من المواد الغذائية ومستلزمات بقالة لمحل تجاري خاص به استجابة لمطلبه وللمساهمة في توفير مصدر رزق ثابت له .