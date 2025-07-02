لموسم واحد .. المصري البوسعيدي يحصل على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات عمر الساعي لاعب خط وسط النادي الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2026/2025.

“المصري” يحصل على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة لموسم واحد

ولاقي انضمام اللاعب قبول لدى جماهير النادى المصري الذي يضع آمالاً كبيرة على صفقات الموسم الحالي والتى وعد بها رئيس النادى لدعم المراكز المختلفة.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمر الساعي يبلغ من العمر 22 عامًا وقد نشأ اللاعب وترعرع في صفوف الاسماعيلي الذي تألق بين صفوفه فكان انضمامه لصفوف الأهلي مطلع الموسم الماضي علمًا بأن اللاعب يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط. لموسم واحد.

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