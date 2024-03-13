خالد الغندور يعلق على هزيمة الأهلي والزمالك في الدوري

علق الاعلامي خالد الغندور علي هزيمه الأهلي امام البنك الاهلي وهزيمة الزمالك امام الجونة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" منتخب مصر يخسر من البنك الأهلي و الزمالك راح يصيف في الجونة و زد يتعادل مع المصري و في النهاية الأهلي و الزمالك يخسران في رمضان و الفرق الشعبية تخسر أمام الفرق اللي بلا جماهير و قرعة سهلة للأهلي و منطقية للزمالك و فيوتشر و أرجو الدعاء لأحمد رفعت"

وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .