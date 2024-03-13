عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلق على هزيمة الأهلي والزمالك في الدوري

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الغندور علي هزيمه الأهلي امام البنك الاهلي وهزيمة الزمالك امام الجونة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" منتخب مصر يخسر من البنك الأهلي  و الزمالك راح يصيف في الجونة و زد  يتعادل  مع  المصري و في النهاية الأهلي و الزمالك يخسران في رمضان  و الفرق الشعبية تخسر أمام الفرق اللي بلا جماهير و قرعة سهلة للأهلي و منطقية للزمالك و فيوتشر  و أرجو الدعاء لأحمد رفعت"

وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

بعد إعادة تشكيله.. مدبولي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.. تفاصيل

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

ترشيحاتنا

أونروا: مقـ.تل أحد موظفي الوكالة في غارة إسرائيلية على مركز للمساعدات بغزة

المفتي: السائر في طريق الله تواجهه عقبات وتعترضه تحديات

دعاء اليوم الثالث من رمضان مستجاب.. أدركه بـ10 كلمات للرزق وقضاء الحاجة

الأونروا تعلن وفاة أحد موظفيها وإصابة 22 في قصف إسرائيلي لمركز للأغذية

حامل في الشهر الرابع وأختي مرضع لابنها عمره عام.. فما حكم الصيام؟

بعد إعادة تشكيله.. مدبولي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على رأسهم مودريتش| منتخب كرواتيا بكامل نجومه في القاهرة .. ما السبب؟

شكلها اتغير.. صور مي عمر قبل الشهرة تشعل السوشيال ميديا

السند المبدع.. رانيا محمود ياسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

فيديو

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ