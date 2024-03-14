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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المتحدة تنجح في تنظيم الدورة الودية لمنتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس

صدى البلد

نجحت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي و سيف الوزيري، بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري في استضافة الكأس  الودية الرباعية  SU cup Cairo 2024 للمنتخبات والتي تضم مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اعتذار الشركة الأجنبية المنظمة للدورة عن الوفاء  بوعودها تجاه الأربعة منتخبات من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى  بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة ، لتنجح المتحدة في إنهاء الأزمة و استضافة الأربعة منتخبات في القاهرة، بعد موافقة الاتحادات الثلاث على اللعب بالقاهرة ، وثقتهم على قدرة الجانب المصري في تنظيم بطولة كبيرة ، خاصة أن المتحدة للرياضة سبق لها تنظيم العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب .


بدأت الشركة المتحدة استعداداتها لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بالقاهرة ، بإنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال الفرق المشاركة في البطولة  و إنهاء التأشيرات و الإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق  في موعدها لإقامة البطولة، و وظهور الدورة بشكل يليق باسم مصر .

كما تم الإتفاق على رصد الشركة المتحدة للرياضة  مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى ، وميداليات و كأس للفريق البطل .

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة  بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما يلتقي منتخب  تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و  الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

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