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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عشقه المصريون وغنت له أم كلثوم.. من هو عُمر الخيام وما علاقته بمسلسل الحشاشين؟

من هو عُمر الخيام
من هو عُمر الخيام وما علاقته بمسلسل الحشاشين؟

خلال الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين ظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور عُمر الخيام كصديق الشباب لحسن الصباح الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، لكن من هو عُمر الخيام الذي غنت له أم كلثوم وعشقه المصريون؟

إيران

من مدينة نيسابور بإيران، خرج غِيَاث الدِّين أبو الْفُتُوح عُمَر بن إِبْرَاهِيْم بن صّالحَ الخَيّام النَيْسَابُوْرِيْ المُلقب بـ (عُمر الخيام) إلى عالمنا بين عامي 1038 و 1048 ليصبح واحدًا من أهم علماء الفلك والرياضيات، كما أنه أحد أبرز الفلاسفة والشعراء في بلاد فارس.

في الصبا، درس عُمر الخيام مع اثنين من أصدقائه الحميمين وهما (نظام الملك) و (حسن الصباح) وتعاهدا الثلاثة على أن يظلا سويًا طوال العمر وأن يساعد من يؤتيه الحظ الاثنين الآخرين. 

عمر الخيام

بالفعل، حلِف الحظ (نظام الملك) الذي يدعى قوَّام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي وأصبح وزيرًا للسلطان ألب أرسلان ثم لابنه السلطان ملك شاه. وحينها، وفي نظام الملك بعهده وقرر أن يوفر حياة كريمة لعُمر الخيام من خلال تخصيص مائتين وألف مثقال يتقاضاها من بيت المال كل عام من خزينة نيسابور.

تسبب هذا الأمر في ترك المجال لعُمر الخيام حتى يسبح أكثر في بحر العلم ويمد العالم بمزيد من الإنجازات إلى أن أصبح أول مخترع لطريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة. 

مرصد فلكي

وفي سن السادسة والعشرين، دخل (الخيام) في خدمة السلطان ملك شاه الأول كمستشار ثم دعاه الوزير نظام الملك إلى أصفهان للاستفادة منه مراكز التعليم والمكتبات هناك، وحينها أنشاء مرصدًا فلكيًا في أصفهان وقاد مجموعة من العلماء لإجراء عمليات رصد فلكية بدقة من أجل مراجعة التقويم الفارسي.

الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور عمر الخيام بمسلسل الحشاشين

إلى جانب ذلك، تمكن عُمر الخيام من إعداد مقطوعة شعرية بالفارسية سُميت بـ رُباعيات الخيام التي لاقت رواجًا كبيرًا في العالم العربي عامة ومصر خاصة بعدما ترجمها أحمد رامي وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم.

ترددت الشائعات أنه بعد وفاة ملك شاه ونظام الملك تم قتل عُمر الخيام بأمر من طائفة الحشاشين الإسماعيليين، لكن هناك أقاويل أخرى تفيد بأنه توفي عن عمر يناهز 83 عامًا في مسقط رأسه بعدما كان في عزله عن البشر.

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