أسامة محمد علي: المسرح بمثابة بيت العرائس المصري وبنقدم عرض الليلة الكبيرة

تناول برنامج " باب رزق " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " حلقة من داخل مسرح العرائس بالعتبة ، وتناولت الحلقة تفاصيل عن عرض الليلة الكبيرة.

وقال أسامة محمد علي مدير مسرح العرائس بالعتبة إن المسرح بمثابة بيت العرائس المصري ، ويعد أكاديمية عظيمة قادرة على أعداد كوادر من شباب الفنانين .

وتابع مدير مسرح العرائس ، أن المسرح يستقبل شباب من الكليات الفنية ، ونقوم بتذليل كافة العقبات أمامهم ، والتعاون فيما بيننا .

وأردف: بنقدم الليلة الكبيرة في إجازة نصف السنة وبالطريقة التي اعتاد عليها الفنانون ، وفرحت جدا من الأداء الرائع للفنانين.