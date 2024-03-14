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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة محمد علي: المسرح بمثابة بيت العرائس المصري وبنقدم عرض الليلة الكبيرة

مدير مسرح العرائس
مدير مسرح العرائس بالعتبة

تناول برنامج " باب رزق " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " حلقة من داخل مسرح العرائس بالعتبة ، وتناولت الحلقة تفاصيل عن عرض الليلة الكبيرة.

وقال أسامة محمد علي مدير مسرح العرائس بالعتبة إن المسرح بمثابة بيت العرائس المصري ، ويعد أكاديمية عظيمة قادرة على أعداد كوادر من شباب الفنانين .

وتابع مدير مسرح العرائس ، أن المسرح يستقبل شباب من الكليات الفنية ، ونقوم بتذليل كافة العقبات أمامهم ، والتعاون فيما بيننا .

وأردف: بنقدم الليلة الكبيرة في إجازة نصف السنة وبالطريقة التي اعتاد عليها الفنانون ، وفرحت جدا من الأداء الرائع للفنانين. 

الليلة الكبيرة برنامج باب رزق عرض الليلة الكبيرة فضائية دي إم سي مسرح العرائس

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