اجتماع طارئ بالصومال بعد سيطرة الشباب على 5 مدن في أسبوع

عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس 14 مارس 2024 اجتماعا طارئا مع كبار القادة العسكريين، بعد ساعات من سيطرة المسلحين على خامس مدينة في أسبوع واحد فقط مما أدى إلى تراجع المكاسب التي حققتها القوات الحكومية في هجوم استمر عامين.

وقال مكتب الرئيس الصومالي إنه أشاد بجهود الجيش في قتال المتمردين لكنه أبلغ المسؤولين العسكريين أنهم سيتحملون المسؤولية عن الخسارة المتكررة للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان".

وقال مقاتلو حركة الشباب الإرهابية، اليوم الخميس، إنهم استولوا على بلدة شينليبي في منطقة جالجادود، بعد أيام من استعادة بلدات أمارا وككاد وبادوين وماساجاوا في ولاية جلجادود بوسط البلاد.

وفي العام الماضي، تعهد محمود بأن حكومته "ستحرر" ولايتي هيرشابيل وجالمودوج من حركة الشباب في غضون أسبوعين فقط، ووعد أيضًا بأن السلطات سوف تقضي على المتمردين خلال ثلاثة أشهر.

وبعد مرور عام، يبدو أن الهجوم المضاد الذي شنته حركة الشباب قد وضع القوات الحكومية في موقف دفاعي.