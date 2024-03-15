بفستان أبيض .. ميريام فارس تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ميريام فارس بإطلالة جذابة مرتدية فستان أبيض مجسم عاري الكتفين ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

تعد النجمة اللبنانية ميريام فارس من أبرز النجمات إثارة وجرأة حيث تملك ذوقا متمردا يخرج عن المألوف في اختيارات أزيائها التي تعكس أنوثتها بكل وضوح، وهذا ما جعلها تحدث ضجة واسعة حول إطلالاتها .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريام فارس اغنية "انا مش أنانية" وحققت هذه الأغنية نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.