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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يدين الهجوم المسلح على رهبان مصريين في دير قبطي بجنوب أفريقيا

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

أدان الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بشدة حادث الهجوم المسلح الإجرامى الذى وقع على دير مصرى بإسم القديس مار مرقس والقديس صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا وأسفر عن إستشهاد 3 رهبان من الكنيسة القبطية المصرية علي يد مُسلحين.


وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن الهجوم المسلح على احد بيوت العبادة والصلاة امر يخالف كافة المبادئ الإنسانية وبخاصة تزامنًا مع اصوام مباركة سواءً الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة او صوم شهر رمضان المعظم، مما يجعل الحادث الخسيس انتهاك صارخًا لحقوق الإنسان واولها حق الانسان فى الحياة مطالباً
من السلطات المختصة بدولة جنوب افريقيا سرعة اتخاذ الاجراءات للكشف عن ملابسات الحادث واعلان التفاصيل وضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة للقصاص منهم.


وطالب الدكتور محمد سليم الحكومة المصرية بمتابعة تفاصيل هذا الحادث معرباً عن ثقته التامة فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حقوق أبنائها داخل مصر وخارجها متوجهاً بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي أب كل المصريين، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا انطونيوس اسقف الإيبارشية للكنيسة القبطية، وكافة ابناء الكنيسة في استشهاد القمص الراهب تكلا الصموئيلي وكيل المطرانية وسكرتير نيافة الأنبا انطونيوس مرقس والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس كما تقدم الدكتور محمد سليم بخالص العزاء لكل المصريين واسر الشهداء.

محمد سليم مجلس النواب دير مصرى مار مرقس جنوب افريقيا الكنيسة القبطية المصرية

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