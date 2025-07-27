الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات تحمل نحو 840 طن دقيق و450 طن سلال غذائية

عرضت فضائية إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث أكد الهلال الأحمر المصري، على أن شاحنات المساعدات تحمل نحو 840 طن دقيق و450 طن سلال غذائية متنوعة في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة.



ولفت إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بدء الأزمة بلغ أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 الف طن مساعدات.وكانت مصادر قد أكدت لـ قناة القاهرة الإخبارية أن هناك جهودًا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية.

كما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني وحدد خطط المملكة المتحدة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.