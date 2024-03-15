عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أم الزمالك؟.. نجم منتخب السعودية يكشف هوية الفريق الذي يشجعه

علي البليهي
علي البليهي

تحدث علي البليهي لاعب الهلال ومنتخب السعودية، عن النادي الذي يقوم بتشجيعه في الدوري المصري، أثناء ظهوره في برنامج "رامز جاب من الآخر" مع رامز جلال المذاع على "إم بي سي".

وبسؤال البليهي عن النادي الذي يقوم بتشجيعه في مصر الأهلي أم الزمالك أجاب: "أشجع في مصر الأهلي".

يُعد البليهي أحد أهم الركائز الأساسية في فريق الهلال والأخضر، حيث يُشارك بشكل أساسي مع فريقه ومنتخب بلاده في مختلف البطولات.

واستضاف رامز جلال ثنائي المنتخب السعودي، فراس البريكان لاعب أهلي جدة، وعلى البليهي لاعب الهلال، في خامس حلقات برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الآخر".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

ترشيحاتنا

التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.. مدبولي: ندعم اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

قدم الآن| وظائف وزارة العدل 2024.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

حماس: قرار تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية صدر «دون موافقتنا»

أزمة حلمي بكر على صفيح ساخن| مصطفى كامل يخرج عن صمته.. وأرملة الموسيقار تعلق

التعليم العالي: 5 فرق مصرية تتأهل للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات

صدمة في الجزائر.. رياض محرز خارج تشكيل المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة لمهارات خاصة .. جددى سفرتك بطريقة عمل الكنافة بقمر الدين

أطعمة تسبب الصداع منها أكلة مصرية شهيرة.. ابتعدوا عنها

خالد سعد: الدولة تتوجه نحو صناعة السيارات بدلا من استيرادها

مابتقعدش من غيره.. حل سريع للتخلص من إدمان الموبايل في يوم واحد

فيديو

مولعة الساحل الشرير.. الحبس عامين لـ راقصة مصرية شهيرة بسبب حركتها المثيرة

تحول مفاجئ في القضية ومصير السائق.. ماذا قالت حبيبة الشماع باللحظات الأخيرة؟

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ