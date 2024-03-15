الأهلي أم الزمالك؟.. نجم منتخب السعودية يكشف هوية الفريق الذي يشجعه

تحدث علي البليهي لاعب الهلال ومنتخب السعودية، عن النادي الذي يقوم بتشجيعه في الدوري المصري، أثناء ظهوره في برنامج "رامز جاب من الآخر" مع رامز جلال المذاع على "إم بي سي".

وبسؤال البليهي عن النادي الذي يقوم بتشجيعه في مصر الأهلي أم الزمالك أجاب: "أشجع في مصر الأهلي".

يُعد البليهي أحد أهم الركائز الأساسية في فريق الهلال والأخضر، حيث يُشارك بشكل أساسي مع فريقه ومنتخب بلاده في مختلف البطولات.

واستضاف رامز جلال ثنائي المنتخب السعودي، فراس البريكان لاعب أهلي جدة، وعلى البليهي لاعب الهلال، في خامس حلقات برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الآخر".