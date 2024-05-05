دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين .. لكل حامل ردديه يجبر الله بخاطرك

دعاء تثبيت الجنين وحفظ الجنين، حيث عظّم الإسلام شأن الدعاء للأبناء، ورغّب فيه، وحثّ عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ»؛ فالدعاء هو من أعظم الأسباب لصلاح الأبناء وهدايتهم، وعندما يكون الولد صالح، فإنه ينفع والديه في حياتهم وبعد مماتهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:«إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

دعاء تثبيت الحمل

لم يرد في السنة النبوية ما يتعلّق بأدعية مخصصة للمرأة الحامل أو جنينها، إلا أنه يمكن دعاء بعض الأدعية العامة من الأم لجنينها ولو لم ترد في السنة، ومنها ما يأتي:

1- «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين».

2- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».

3- «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».

4- «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».

5- «اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مرداً سالماً، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك».

6- «اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشةۚ».

7- «اللهم امنن علينا وعليه بكل ما يصلحه في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل له الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسه من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة، اللهم سلّمه من العلل والأوبئة والآفات، اللّهم امدد لي على أحسن حال في عمره، وافسح لي بعافية منك في آجاله، آمين. اللهم سلّمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، في الإعلان والإسرار، واهده لما تحبه منه واغفر له يا غفار».

دعاء تثبيت الجنين

لم يرد في السنة النبوية أقوال محددة للحامل ولتثبيت الحمل، ولكن يمكن للمرأة الدعاء بما شاءت بالنيّة التي تشاء، ومن الأدعية التي يمكن دعاؤها: ومنها ما يأتى..

1) اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

2) اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله.

3) اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

4) اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

5) اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض.

دعاء حفظ الجنين

6) اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخراً للإسلام والمسلمين.

7) اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

8) اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

9) اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

10) اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقية، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

11) اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا وفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً و ناصراً.

12) اللهم إنّك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم احفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، ربّ ارزقه صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيه غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان، ربّ متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

13) اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

14) اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي.

آيات قرآنية لتثبيت الحمل

لم يرد آيات محددة لتثبيت الحمل، ولكن يمكن قراءة آيات القرآن بتلك النية، ومن الآيات:

(بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ*إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ*اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

(إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

(رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).

(وَإِنّي خِفتُ المَوالِيَ مِن وَرائي وَكانَتِ امرَأَتي عاقِرًا فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا*يَرِثُني وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيًّا).

(يا يَحيى خُذِ الكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيًّا*وَحَنانًا مِن لَدُنّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا*وَبَرًّا بِوالِدَيهِ وَلَم يَكُن جَبّارًا عَصِيًّا).

(قالَ إِنّي عَبدُ اللَّـهِ آتانِيَ الكِتابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا*وَجَعَلَني مُبارَكًا أَينَ ما كُنتُ وَأَوصاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمتُ حَيًّا*وَبَرًّا بِوالِدَتي وَلَم يَجعَلني جَبّارًا شَقِيًّا*وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَومَ وُلِدتُ وَيَومَ أَموتُ وَيَومَ أُبعَثُ حَيًّا).

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

(اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

(قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ*اللَّـهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).