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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 كلمات تهون كل أمر عسير وتزيل الهموم.. داوم عليها كل يوم

صدى البلد

يتردد على ألسنة الكثيرين من الناس 4 كلمات تخرج تلقائيا منهم عندما يتعرضون لظلم، لكن هذا الكلمات تفسيرها توكيل الأمر لله في كف أي أذى وشر.

حسبي الله ونعم الوكيل .. ما هى إلا قول حسبي الله ونعم الوكيل، فهذا الذّكر العظيم له فضلٌ كبير وأثرٌ عظيم في حياة المسلم حينما يلهج لسانه بذكرها، فهي كلمة عظيمة تحرك ذرات الكون، وهي تعني الاكتفاء بالله- سبحانه وتعالى- وحده لا شريك له، والاستغناء بالله عن الجميع.

4 كلمات تذلل الصعاب وتزيل الهموم وتقضي الحوائج 

“ حسبنا الله ونعم الوكيل ”

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معنى قول حسبنا ونعم الوكيل

حينما يقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل في حالات الظّلم التي يتعرّض لها في الحياة، ويكون معنى هذا الذكر أنّ الله سبحانه وتعالى هو حسب المسلم أي كافيه، ونعم الوكيل تعني نعم القائم على أمر المؤمن في جميع شؤونه من رعايةٍ ورحمةٍ وحفظٍ وإجابة دعاء وكفّ أذى وسوء، وجلب خير وسرور.

ليس دعاء ولكنه خروج من حولي وقوتي وقدرتي ودخولي في حمى حول الله وقدرته وقوته وتفويض مني لله أن يسترد لي حقي أو ينصرني أو يفرج عني ما أنا فيه أو يحميني من الضرر متوقع إنه يقع عليا.

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حكم الدعاء بحسبي الله ونعم الوكيل

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فهماً خاطئاً لدى الكثير عند قول "حسبي الله ونعم الوكيل" فيعتقدون أنه الدعاء بالشر ولكنه فى معناه اللغوى والعرفى أننى فوضت أمرى لله رب العالمين.

وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل؟»، أنه لا شك أن قول: "حسبنا الله ونعم الوكيل" عظيم النفع بالغ الأثر، لما فيه من تفويض الأمر لله، وإظهار التوكل عليه سبحانه، وقد قال ذلك إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقاله محمد "صلى الله عليه وسلم" حين قالوا له: "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم" روى كل ذلك البخاري من حديث ابن عباس.

وتابع قائلًا: "أنه إذا دعي الإنسان على من ظلمه يقول المولى عز وجل فى دعوة المظلوم": وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ"، فيجوز للإنسان إذا ما ظلم أن يلجأ لله بالدعاء.

هل مقولة حسبي الله في من ظلمني حرام أو غير مستحبة ؟
سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج " ولا تعسروا "، المذاع عبر القناة الأولى.

ورد "الورداني"، قائلاً: إن هناك إعتقاد خاطئ لدى الكثير فى مقولة حسبي الله ونعم الوكيل، وهى ان البعض عندما يظلمه أحد يردد قول حسبي الله ونعم الوكيل ظناً منه أنه يدعو على ن ظلمه، ولكن معنى قول حسبي الله ونعم الوكيل هى انك سلمت أمرك لله تعالى وتطلب منه العون والعطاء.

وتابع: من كان مظلوماً فلا مانع ان يردد قول “حسبي الله ونعم الوكيل” وهذا يعني انك سلمت امرك لله تعالى وطالب العون والعطاء العظيم من الله عز وجل وليس معناه ان ينتقم لك منهم، والأفضل ان تدعو لنفسك بدلاً من ان تدعو عليه.

حكم الدعاء بحسبي الله ونعم الوكيل هل مقولة حسبي الله في من ظلمني حرام أو غير مستحبة حسبي الله ونعم الوكيل حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل حكم الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل

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