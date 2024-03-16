عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

هل للون الفستان الأحمر
هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟

يعتقد الكثير من الأشخاص  أن الألوان وبالأخص اللون الأحمر له مدلول على الجريمة ولكن فى الحقيقة يقول الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة بين لون الفستان الأحمر والجريمة.

نصائح للتخلص من الأرق خلال شهر رمضان

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمكونات خفيفة

هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟ 

هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟ 

وأكد أخصائي الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان اللون الأحمر هو مجرد لون ولا يرتبط بشكل مباشر بالسلوك الإجرامي.

 فالجريمة ترتبط بمجموعة متنوعة من العوامل المجتمعية والنفسية والاقتصادية والثقافية، ولا يمكن تحديدها فقط بناءً على لون الملابس.

هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟ 

من المهم أن نفهم أن القرارات والأفعال المتعلقة بالجريمة تعتمد على العوامل الشخصية والخلفية والتحفز والقيم الفردية. قد يكون هناك تأثير طفيف للألوان على المشاعر والمزاج الشخصي، ولكن هذا لا يعني أن لون الفستان بحد ذاته يسبب الجريمة.

عند دراسة الجريمة وعواملها، يجب أن نركز على عوامل أكثر أهمية مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتربية، والعوامل النفسية والسلوكية للفرد.

الفستان الأحمر هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة الجريمة اللون الاحمر لون الفستان الأحمر المزاج الشخصي لون الملابس السلوك الإجرامي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

حريق كبير فى استوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ترشيحاتنا

شقق وفلل وفلوس بالجملة..أسرار ساخنة تكشفها محاكمة فساد وزارة الري..بعد قليل

البلطي بـ 73 جنيهًا.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 مارس 2024

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

إتيكيت تعامل الابن مع والده من وحي مسلسل إمبراطورية ميم

أدعية شهر رمضان مكتوبة.. احرص على الصيام والعبادة والتوبة

أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لـ حريق أستوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم ..إنتصار تتحدث عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ