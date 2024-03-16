هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الألوان وبالأخص اللون الأحمر له مدلول على الجريمة ولكن فى الحقيقة يقول الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة بين لون الفستان الأحمر والجريمة.

هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟

هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟

وأكد أخصائي الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان اللون الأحمر هو مجرد لون ولا يرتبط بشكل مباشر بالسلوك الإجرامي.

فالجريمة ترتبط بمجموعة متنوعة من العوامل المجتمعية والنفسية والاقتصادية والثقافية، ولا يمكن تحديدها فقط بناءً على لون الملابس.

هل للون الفستان الأحمر علاقة بالجريمة؟

من المهم أن نفهم أن القرارات والأفعال المتعلقة بالجريمة تعتمد على العوامل الشخصية والخلفية والتحفز والقيم الفردية. قد يكون هناك تأثير طفيف للألوان على المشاعر والمزاج الشخصي، ولكن هذا لا يعني أن لون الفستان بحد ذاته يسبب الجريمة.

عند دراسة الجريمة وعواملها، يجب أن نركز على عوامل أكثر أهمية مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتربية، والعوامل النفسية والسلوكية للفرد.