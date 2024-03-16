استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة مجاويش بالغردقة

قرر اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، تكليف قسم المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال التطوير في منطقة مجاويش، حيث تشمل هذه الأعمال تغيير البرادورة وتركيب الإنترلوك وتحسين الإنارة، بالإضافة إلى فتح الشوارع وتهيئة الأرض استعدادًا للرصف.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية التي وضعتها المدينة للنهوض بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعكس هذه الجهود الحثيثة التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة الحضرية وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي، مما يسهم في تعزيز الحياة اليومية للسكان وتحسين جودة المعيشة في المنطقة.