أخبار التوك شو| رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات سهام جلال.. مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والدواجن والدولار والذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة



تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، إلا أنها ما زالت أقل من المستويات القياسية التي سجلتها في بداية العام، ويظل الذهب بالنسبة للكثير من المواطنين والمستثمرين أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، نظرًا لقدرته على الحفاظ على القيمة ومواجهة تقلبات الأسواق.

وتخضع حركة أسعاره لعدة عوامل، أبرزها التغيرات الاقتصادية العالمية، وأسعار الفائدة، وتحركات الدولار، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على المعدن الأصفر.



80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، حيث اتجهت الأسر للاعتماد على لحوم الأضاحي، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل سوق الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع إلى نحو 68 جنيهًا للكيلو، بعد أن سجلت 80 جنيهًا قبل أيام، لتصل للمستهلك بسعر يقارب 82 جنيهًا للكيلو.

وانخفض سعر الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" إلى 86 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مقارنة بـ97 جنيهًا سابقًا، بينما تباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات للكيلو.

وفي المقابل، استقرت أسعار الفراخ البلدي عند 110 جنيهات للكيلو بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا للكيلو.

أبويا عقدني في الجواز وصحابي تخلوا عني.. تصريحات مثيرة لـ سهام جلال قبل وفاتها

يتصدر اسم الفنانة الراحلة سهام جلال مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد خبر وفاتها، بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة قبل الوفاة، والتي تحدثت فيها عن سر الابتعاد عن التمثيل، وعدم الزواج مرة ثانية، بعد فشلها في تجربة الزواج الأولى وتحملها المسئولية في عمر 19 عامًا.

كانت سهام جلال كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدها رجل صعيدي، وعملت في الإعلانات في سن صغيرة، وبعد ذلك دخلت المجال الفني بعد اكتشافها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات جريئة للراحلة سهام جلال .. فيديو



يعاني الوسط الفني من حالة حزن شديد بعد وفاة الفنانة سهام جلال، والتي كانت واحدة من الوجوه الفنية التي تركت بصمة مميزة في السينما والدراما، حيث استطاعت بموهبتها وحضورها اللافت أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الجمهور.



شاركت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال الناجحة التي تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وقدمت أدوارًا مختلفة عكست قدراتها التمثيلية وتنوع أدائها، وكان من أهمها المشاركة مع الفنان الكبير عادل إمام.



الزراعة: توريد 4.3 مليون طن قمح لأول مرة في تاريخ المنظومة



قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن كميات القمح الموردة خلال الموسم الحالي تجاوزت 4.3 مليون طن، محققة نحو 86% من المستهدف البالغ 5 ملايين طن، في سابقة تعكس نجاح جهود الدولة في دعم محصول القمح وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح جاد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للإردب أسهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة، إلى جانب التوسع في المساحات المنزرعة بأكثر من 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة.

وأضاف أن موسم التوريد مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مع توقعات بتحقيق المستهدف وربما تجاوزه، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج القمح هذا العام قد يتخطى 10 ملايين طن للمرة الأولى. وأكد أن هذه المؤشرات تدعم خطط رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح إلى أكثر من 50% خلال السنوات المقبلة.

هتنزل لـ 15 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الطماطم

شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة في الأسواق، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية وصلت إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو، و70 جنيها ببعض المناطق، وهو ما أثار حالة من القلق بين المستهلكين وزاد من الأعباء المعيشية على الأسر.

وبعد تدخل الحكومة عادت الأسعار وشهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسعار لتصل إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو، في تطور لاقى ترحيبًا واسعًا من المواطنين.

بعد ارتفاعها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم الفترة المقبلة

تعتبر أسعار اللحوم الحمراء من القضايا الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة والإنفاق الأسري، وخلال فترة عيد الأضحى المبارك شهدت الأسواق زيادة ملحوظة في الطلب على اللحوم وأن هذا تسبب في ارتفاع سعرها.

وفي ظل هذه الارتفاعات المتتالية، يتزايد اهتمام المستهلكين بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، والعوامل المؤثرة في حركة السوق، إضافة إلى التوقعات المتعلقة بموعد استقرار الأسعار أو انخفاضها بعد انتهاء موسم العيد.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم مع ارتفاع الرطوبة وفرص شبورة وأمطار خفيفة

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة ليلًا.

وأوضح القياتي، في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 1 إلى 2 درجة مئوية في الظل، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة من المُسجّل فعليًا.

شبورة مائية على الطرق

وأشار إلى امكانية تكوّن شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

بسبب أزمات القيد.. هل يستبعد الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟

أكد طه عبدالله، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الموسم الجاري من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز، بهدف ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق استحق التواجد بين كبار القارة بفضل ما قدمه من أداء ومنافسة قوية.

وقال عبدالله ، خلال برنامج «صباح البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب، على قناة صدى البلد، إنه يتوقع مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، رغم الأزمة المتعلقة بالحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن هناك فرصة قائمة أمام الفارس الأبيض لإنهاء الملف قبل انطلاق البطولة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 2 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.05 جنيه

سعر الشراء: 51.95 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.62 جنيه

سعر الشراء: 60.50 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.09 جنيه

سعر الشراء: 69.94 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه.