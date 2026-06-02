أبويا عقدني في الجواز وصحابي تخلوا عني.. تصريحات مثيرة لـ سهام جلال قبل وفاتها

يتصدر اسم الفنانة الراحلة سهام جلال مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد خبر وفاتها، بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة قبل الوفاة، والتي تحدثت فيها عن سر الابتعاد عن التمثيل، وعدم الزواج مرة ثانية، بعد فشلها في تجربة الزواج الأولى وتحملها المسئولية في عمر 19 عامًا.

وكانت الراحلة الفنانة سهام جلال كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدها رجل صعيدي، وعملت في الإعلانات في سن صغيرة، وبعد ذلك دخلت المجال الفني بعد اكتشافها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وقالت الراحلة سهام جلال: "أبويا يعمل تاجر خردة، واتجوز 5 مرات، وعقدني في الجواز، وجربت الزواج مرة واحدة ولم أرغب في تكرار التجربة مرة ثانية".

فيما كشفت الفنانة سهام جلال عن أجرها عن دورها في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، مؤكدة أنه لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.

وأوضحت أنها شاركت في آخر عمل لها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، في عام 2017، مشيرة إلى أنها تشارك في فيلم "أوله حلو" ولكنه وقف إنتاجيا بسبب عدة مشاكل ولكنها عادت للسينما مرة أخرى بسبب ما جذبها للدور.

وتابعت سهام جلال: "أنا غيبت عن الوسط الفني علشان المهنة بقت معتمدة على الشللية والمعارف، لو أنا أنا معنديش ده يبقى أنا خارج الوسط حتى لو كنت فنانة موهوبة، في فنانات أهم مني بكتير في بيتهم وحققوا وأثبتوا موهبتهم بس معندهمش شلة".

وأشارت “جلال” إلى أنها لا يمكن أن تذهب لمكاتب الكاستينج أو تطلب من مخرج أن تشارك في عمل فني، معقبة: "النهارده بنقابل في المهنة قلة قيمة.. لما أكون عاملة مع مخرج أو مخرجة مسلسل وليا فيه دور كبير وتيجي تظهر المخرجة بعد سنين بتبعتلي 3 مشاهد يبقى أرد عليها وأقولها إيه؟!".

واختتمت سهام جلال حديثها قائلة: "الممثل الشاطر بيشوف المشاهد القليلة مهمة، وعلشان كده لما جالي مسلسل عوالم خفية وهما 3 حلقات مع الزعيم عادل إمام عملتهم.. ممكن أعمل كام مشهد في فيلم سينمائي علشان مدته ساعة ونص لكن مقدرش أطلع أعمل 3 مشاهد في مسلسل طويل".

وتحدثت عن غضب أمير كرارة وأحمد السقا، بسبب التصريحات التي خرجت منها بعدم وقوفهما بجوارها، وأنها قالت: "علاقتي بكرارة ليست سطحية، وهو حبيبي وفنان كبير، لكن طلبت من أمير كرارة دورا، وقال لي: حاضر، وعينيا يا سوسو، وبعدها مردش عليها واختفى".

وتابعت: "أنا صريحة، وغضب أمير كرارة وأحمد السقا كان بناء على أنني خرجت بتصريحات جريئة، وأمير كرارة وأحمد السقا زعلوا مني بعد هذه التصريحات".