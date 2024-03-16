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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي في التشيك يحظى بإعجاب الزائرين

سفير مصر في التشيك
سفير مصر في التشيك يفتتح الجناح المصري في المعرض السياحي الد

افتتح السفير محمود عفيفي، سفير مصر في جمهورية التشيك، الجناح المصري في النسخة الثانية والثلاثين من المعرض السياحي الدولي في التشيك Holiday World، والذي يعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ مارس ٢٠٢٤ بالعاصمة التشيكية براج.

ويعد المعرض السياحي الدولي بالتشيك من أكبر وأهم المعارض التي تنظم بمنطقة شرق ووسط أوروبا، ويشارك فيه العام الجاري مئات العارضين، وأكثر من ٤٥ دولة. ويبلغ عدد زائريه في المتوسط أكثر من ٥٠ ألف شخص سنوياً، من بينهم ممثلي كبرى شركات السياحة التشيكية والمتخصصين في مجالات السياحة والفندقة والطيران.

وقد حظي تصميم الجناح المصري في المعرض باعجاب كبير من قبل الزائرين من المسؤولين وجمهور المعرض وممثلي الشركات التشيكية.

تجدر الإشارة إلى أن العامين الأخيرين شهدا طفرة كبيرة في معدلات السياحة التشيكية الوافدة إلى مصر، حيث أصبحت مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة والجاذبة للسياح التشيكيين، خاصة المقاصد السياحية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
 

الجناح المصري المعرض السياحي الدولي في التشيك السفير محمود عفيفي

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